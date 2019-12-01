Dotan a la Guardia Civil de nuevo equipamiento para proteger a las familias michoacanas

Morelia, Michoacán, a 3 de febrero 2026.- Con el firme propósito de salvaguardar la integridad de las y los michoacanos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destacó que como parte del eje estratégico para garantizar la paz ciudadana, se adquirieron recursos tácticos y tecnológicos destinados a robustecer las tareas de vigilancia y prevención en todo el territorio estatal.

Sobre el particular el titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, informó que esta acción forma parte integral del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual busca no solo combatir frontalmente al delito, sino dignificar la labor de quienes día a día arriesgan su vida por la entidad.

Para garantizar una respuesta eficaz y transparente, la SSP ha reforzado su estado de fuerza con la incorporación de mil 069 armas nuevas para que la Guardia Civil cuente con las herramientas necesarias de disuasión y defensa.

Asimismo, destacan el despliegue de 800 cámaras corporales, que permitirán supervisar el desempeño policial y garantizar el respeto a los derechos humanos en cada intervención.A esto se suma la renovación del parque vehicular con 106 nuevas patrullas y 5 vehículos blindados de ataque diseñados para incursiones tácticas en zonas de alta hostilidad.