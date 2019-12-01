Se estrella automóvil con árbol cerca de Casa Michoacán en Morelia; hay una persona herida

Se estrella automóvil con árbol cerca de Casa Michoacán en Morelia; hay una persona herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 22:37:27
Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- Un automóvil tipo Atos se estrelló contra un árbol ubicado en el camellón central del Periférico Paseo de la República, a la altura de Casa Michoacán, lo que dejó como saldo una persona lesionada.

El percance ocurrió la noche de este jueves, situación por la que conductores reportaron al número de emergencias 911 el choque del vehículo y la posible presencia de personas heridas en el lugar.

Al arribar, los paramédicos brindaron atención únicamente al copiloto, quien fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

En la zona también se presentaron elementos policiales y personal de una grúa, quienes realizaron las labores necesarias para retirar la unidad siniestrada y reabrir uno de los carriles que permanecía cerrado para facilitar las maniobras.

