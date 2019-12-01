Automovilistas quedan varados por ponchaduras en la autopista México – Guadalajara a la altura del km 124 + 800; concesionaria, sin capacidad de atender a usuarios

Contepec, Mich., a 12 de febrero de 2026.- La falta de señalización adecuada y las malas condiciones de una obra en proceso sobre la Autopista México - Guadalajara provocaron este jueves múltiples ponchaduras de llantas, dejando al menos cuatro automovilistas varados a la altura del kilómetro 124+800.

Uno de los afectados, quien transitaba de Morelia con destino a la Ciudad de México, denunció que su vehículo sufrió una ponchadura exactamente en el mismo punto donde ya había tenido un percance similar en un viaje previo, lo que evidencia que el riesgo en la zona persiste sin que se hayan tomado medidas correctivas efectivas.

En el lugar se desarrolla una obra sobre la carpeta asfáltica, la cual presenta baches e irregularidades que representan un peligro para quienes circulan por el tramo. Durante el incidente más reciente, al menos otros tres vehículos resultaron con llantas dañadas; sin embargo, a diferencia del denunciante, ellos contaban con llanta de refacción, lo que les permitió continuar su trayecto.

El automovilista afectado solicitó auxilio vial a la concesionaria de la autopista, pero al sitio acudió únicamente personal de la empresa Dycusa, encargada de la obra, quienes no contaban con los medios ni la facultad para apoyar en la reparación del vehículo, retirándose posteriormente del lugar.

Los afectados señalaron que la empresa concesionaria de la autopista se negó de forma absoluta a responder por los daños ocasionados, deslindándose de cualquier responsabilidad económica, pese a que la legislación aplicable y las condiciones de operación de las autopistas de cuota establecen que las concesionarias deben contar con seguros para cubrir daños derivados del mal estado del camino, obras mal señalizadas o condiciones inseguras imputables a la operación de la vía.

Esta negativa representa una posible omisión a las obligaciones contractuales y legales de la empresa operadora, toda vez que el usuario paga una cuota precisamente para transitar por una vía segura y con respaldo ante incidentes atribuibles a la infraestructura carretera.

Los afectados permanecieron varados sin apoyo efectivo, expuestos a riesgos adicionales, en una autopista de cuota que, lejos de garantizar seguridad y atención, evadió su responsabilidad frente a un daño claramente originado en una obra bajo su control.

Ante estos hechos, usuarios de la autopista exigen la intervención inmediata de las autoridades competentes, una auditoría al tramo afectado, la reparación urgente de la carpeta asfáltica, señalización adecuada y el cumplimiento irrestricto de las obligaciones legales de la concesionaria, a fin de evitar que más automovilistas resulten afectados.