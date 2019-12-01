Confirman 33 personas detenidas, tras operativo en la planta de la Cooperativa Cruz Azul de Tula, Hidalgo

Tula, Hidalgo, a 12 de febrero de 2026.- La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) informó que 33 personas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad estatal, como resultado de un operativo ministerial encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la planta de la Cooperativa Cruz Azul, ubicada en Tula de Allende, durante la mañana de este jueves. La dependencia precisó que no se registraron víctimas mortales.

En un comunicado, la PGJEH detalló que de los 33 detenidos, 31 enfrentan señalamientos por conductas tipificadas como desobediencia y resistencia de particulares. Los dos restantes fueron puestos a disposición por portación de arma de fuego, luego de que presuntamente se les aseguraran armas calibre .38.

Asimismo, la autoridad estatal aclaró que las 33 personas, quienes habían sido reportadas como no localizadas por sus familiares, en realidad se encuentran detenidas, por lo que descartó la existencia de desaparecidos. Añadió que sus registros ya fueron integrados al Registro Nacional de Detenciones, donde sus allegados pueden verificar la situación legal de cada uno.

En el mismo documento, se puntualizó que los elementos de la policía estatal acudieron al lugar sin armamento y únicamente en labores de acompañamiento al operativo de la FGJEM, con el fin de evitar la repetición de los hechos violentos ocurridos en 2022, reiterando que no hubo personas fallecidas.

Por su parte, familiares de los detenidos señalaron que sus parientes se encontraban en las inmediaciones de la planta de Cruz Azul, donde realizaban recorridos de vigilancia de forma periódica para resguardar el inmueble y evitar que el grupo encabezado por Víctor Velázquez intentara tomar el control.

Indicaron que alrededor de las 3 de la madrugada perdieron comunicación con ellos, lo que generó preocupación y la difusión de sus nombres ante el temor de que hubieran resultado heridos o muertos. No obstante, la PGJEH confirmó posteriormente que todos se encuentran detenidos y a salvo.