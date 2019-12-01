Se cae elevador en centro comercial de la CDMX; hay dos heridos

Se cae elevador en centro comercial de la CDMX; hay dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 22:37:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2025.- Un elevador de cayó en el centro comercial Plaza Mítikah, donde dos personas resultaron heridas.

Los hechos se registraron en la plaza antes mencionada, ubicada en la avenida Real de Mayorazgo y la calle San Felipe, en la colonia Xoco.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, indicó que la plaza sería desalojada y se revisarían las medidas de Protección Civil.

“Se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah dejando dos personas lesionadas que ya están siendo atendidas por personal de #ProtecciónCivil360. La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”.

De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de Protección Civil de la alcaldía atendieron a los lesionados, un hombre de 47 años y una mujer de 60 años de edad, quienes presentaban lesiones en la cabeza y cervicales, por lo que fueron llevados a un hospital para recibir la atención médica necesaria.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras hacerse virales, seis policías “pakales” fueron detenidos por “tablear” a un detenido en Chiapas 
Se cae elevador en centro comercial de la CDMX; hay dos heridos
Arrollan a motociclista en Uruapan, Michoacán, pierde la vida
Abandonan auto con un niño secuestrado en Senguio, Michoacán: lo raptaron horas antes de los brazos de su madre
Más información de la categoria
Presunto responsable del homicidio del periodista Armando Linares López, es vinculado a proceso
Celebra EEUU extradición de 26 líderes del crimen desde México: Lo anuncia como triunfo de Trump sobre cárteles mexicanos
El municipio de Querétaro se ha posicionado como la capital de la cultura y referente de manifestación artística; asegura Secretaria de Turismo
Recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos no viajar a seis estados mexicanos
Comentarios