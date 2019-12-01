Se cae elevador en centro comercial de la CDMX; hay dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 22:37:37

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2025.- Un elevador de cayó en el centro comercial Plaza Mítikah, donde dos personas resultaron heridas.

Los hechos se registraron en la plaza antes mencionada, ubicada en la avenida Real de Mayorazgo y la calle San Felipe, en la colonia Xoco.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, indicó que la plaza sería desalojada y se revisarían las medidas de Protección Civil.

“Se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah dejando dos personas lesionadas que ya están siendo atendidas por personal de #ProtecciónCivil360. La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”.

De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de Protección Civil de la alcaldía atendieron a los lesionados, un hombre de 47 años y una mujer de 60 años de edad, quienes presentaban lesiones en la cabeza y cervicales, por lo que fueron llevados a un hospital para recibir la atención médica necesaria.