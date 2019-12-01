Resultados de la “Operación Frontera Norte” en seis estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 11:20:09

Ciudad de México, 11 de agosto del 2025.- Entre el 8 y el 10 de agosto de 2025, autoridades federales informaron diversos aseguramientos y detenciones como parte de la “Operación Frontera Norte”, estrategia iniciada el 5 de febrero para combatir delitos en la franja norte del país.

Desde el arranque del operativo se han detenido 6 mil 192 personas y asegurado 4 mil 907 armas de fuego, 828 mil 10 cartuchos, 22 mil 991 cargadores, 57.1 toneladas de droga (incluyendo 311.89 kilos de fentanilo), 4 mil 344 vehículos y 774 inmuebles.

Baja California

En Ensenada, Tijuana y Mexicali, siete personas fueron detenidas. Se aseguraron dos armas, un cargador, cinco cartuchos, 143 dosis de metanfetamina y 44 de heroína.

En otro punto de Tijuana, se detuvo a un hombre con un cargamento de mil 174 kilos de metanfetamina y 724 kilos de cocaína.

Chihuahua

En Madera, dos personas fueron arrestadas con tres armas largas, 22 cargadores, 273 cartuchos y dos chalecos tácticos.

Nuevo León

En los municipios de General Escobedo, Apodaca y Monterrey, se registraron ocho detenciones.

Fueron aseguradas cuatro armas, cinco cargadores, 71 cartuchos, 169 dosis de metanfetamina, 148 de marihuana, ocho de cocaína, dos vehículos (uno con reporte de robo), ocho celulares, cinco básculas y efectivo.

En General Escobedo, tres personas fueron detenidas con un arma larga, 26 cartuchos, 88 dosis de marihuana, 69 de metanfetamina, cuatro celulares, tres básculas, una mochila táctica, un vehículo y dinero en efectivo.

Sinaloa

En Cruz de Elota, las autoridades decomisaron cuatro armas largas, 2,203 cartuchos, 38 cargadores, siete chalecos tácticos, dos paneles balísticos y nueve placas balísticas.

En Culiacán, se desmantelaron cinco zonas utilizadas para fabricar drogas, asegurando 6,625 litros y 135 kilos de precursores químicos, además de un reactor y un condensador. Se estimó una afectación económica de 139 millones de pesos para el grupo delictivo involucrado.

Sonora

En varios municipios, ocho personas fueron detenidas con 211 dosis de marihuana, 283 de metanfetamina, dos vehículos, dos motocicletas, un arma, 21 cargadores, 126 cartuchos y equipo táctico.

Tamaulipas

En Reynosa, un hombre fue detenido con dos armas cortas, dos cargadores, 58 cartuchos y dosis de cocaína y marihuana.