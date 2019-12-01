Rescatan militares a venezolano herido en enfrentamiento entre grupos armados en Tepalcatepec, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 23:28:46
Tepalcatepec, Mich., a 12 de agosto de 2025.- Un ciudadano venezolano de 23 años resultó lesionado este martes por impactos de arma de fuego durante un enfrentamiento entre grupos armados en la zona serrana del municipio de Tepalcatepec. 

El hecho tuvo lugar en la comunidad de Las Mesas del Terrenate, un punto que en los últimos años ha sido escenario de recurrentes choques por el control territorial; mientras el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) busca entrar al territorio, el Cártel de Tepalcatepec en coordinación con autoridades locales y el propio Ejército defienden la plaza.

De acuerdo con los reportes oficiales, elementos del Ejército Mexicano localizaron al joven identificado como Edison Alberto M. C., tendido y con heridas sangrantes, en medio de la zona de conflicto. 

La intervención de los soldados permitió evacuarlo con vida, trasladándolo en ambulancia bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia un hospital de Apatzingán, donde ingresó alrededor de las 9 de la noche para recibir atención médica especializada.

Autoridades de la Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado acudieron tanto al sitio del enfrentamiento como al nosocomio, con el fin de recabar información e iniciar las indagatorias. 

La operación de extranjeros en la región Tierra Caliente de Michoacán es frecuente, e incluso el jefe máximo del Cártel de Tepalcatepec, Juan José Farías “El Abuelo”, tiene como jefe de escoltas a un colombiano apodado “La Roca”. En Tepalcatepec, la presencia de centro y sudamericanos se ha hecho frecuente.

