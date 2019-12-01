Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2026.- Una bebé de aproximadamente cuatro meses de edad fue encontrada abandonada y expuesta a la lluvia durante la madrugada de este lunes en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, por lo que elementos de seguridad y Protección Civil intervinieron para ponerla a salvo y brindarle atención médica.

El hallazgo ocurrió en el cruce de Calzada de Guadalupe y la calle Garrido, en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, donde la pequeña fue localizada con la ropa mojada. Paramédicos la resguardaron en una ambulancia para protegerla de las condiciones climáticas y realizar una primera valoración.

Posteriormente, la menor fue trasladada a la Agencia 59 del Ministerio Público, especializada en delitos contra niñas, niños y adolescentes, donde se inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que fue abandonada y determinar quiénes son los responsables.

Tras ser examinada por un médico legista, se estableció que la bebé tendría entre cuatro y cinco meses de edad y que, pese a las condiciones en las que fue encontrada, se encontraba estable y en buen estado de salud.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, acudió al lugar y consiguió ropa limpia, pañales y biberones para atender las necesidades inmediatas de la pequeña. Asimismo, acompañó su traslado ante las autoridades ministeriales y aseguró que dará seguimiento a su bienestar y a las investigaciones del caso.