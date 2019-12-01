Apatzingán, Michoacán, a 23 de noviembre de 2026.- Un saldo de una persona muerta, una herida y una con crisis nerviosa, fue el saldo que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto estas personas cuando estaban en su camioneta sobre la carretera Apatzingán-Presa del Rosario en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitúo acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que estaba herido, y a una mujer que presentaba crisis nerviosa, además de confirmar la muerte de otro más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Miguel Ángel “N”, el cual presentaba una lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.