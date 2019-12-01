Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 15:32:39

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2026.- Pistola en mano un par de delincuentes perpetraron un asalto en el Banco Azteca de la colonia Tinijaro de esta ciudad; se desconoce el monto de lo robado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida sucursal bancaria ubicada en la avenida Madero Poniente, de la referida colonia, se había registrado un asalto.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, quienes se entrevistaron con los empleados del lugar, mismos qu refirieron que dos sujetos vestidos de negro y con cascos de motociclista, amenazaron a la cajera y le exigieron entregar el dinero.

Una vez con el efectivo en su poder los facinerosos huyeron en una moto. Es de mencionar que no se reportó detención alguna.