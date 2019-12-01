Rescatan a 17 migrantes cautivos en Chihuahua y detienen a un presunto traficante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 14:40:30

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 24 de septiembre 2025.- Un total de 17 migrantes de diferentes países fueron rescatados de un domicilio donde estaban cautivos, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se dio a conocer que las personas secuestradas eran originarias de Ecuador, Honduras, México, El Salvador y Brasil, entre ellos dos menores de edad de 17 y 5 años, mismos que quedaron bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM).

Asimismo se informó que en el operativo ejecutado en la calle Sendero de los Yuncos y Monte Blanco, del fraccionamiento Senderos de San Isidro, fue detenido un hombre identificado como Luis Ángel C. B., de 22 años, por los delitos de tráfico de personas y acopio.

De igual forma, los agentes decomisaron varias armas de fuego, municiones, cartuchos útiles, varias dosis de drogas, equipo y ropa táctica.