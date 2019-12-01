Rescatan a 15 mujeres víctimas de trata de personas en Quintana Roo

Rescatan a 15 mujeres víctimas de trata de personas en Quintana Roo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 14:09:52
Tulum, Quintana Roo, a 12 de agosto 2025.- Durante un operativo en un bar ubicado en Tulum, Quintana Roo, fueron rescatadas 15 mujeres, aparentes víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), personal de  la Unidad Especializada en Delito de Trata de Persona observó la constante entrada y salida de hombres de un inmueble, el cual está ubicado en la calle 2 Poniente con Géminis Norte.

Por lo anterior, tras obtener las pruebas suficientes, llevó a cabo un cateo en el establecimiento mencionado.

Durante el operativo, los agentes ministeriales aseguraron indicios relacionados con la explotación sexual, prendas íntimas y empaques de preservativos.

“Rescataron a 15 mujeres, quienes se dedicaban a fichar y prestar servicios sexuales, por lo que cobraban entre 500 y mil pesos, de los cuales 50 por ciento era para la comisión del bar, en el que contaban con seis habitaciones donde prestaban los servicios, la renta de estos era de 100 pesos”, informó la autoridad de Quintana Roo.

El bar fue asegurado y quedó bajo resguardo de la Fiscalía de Quintana Roo.

Noventa Grados
