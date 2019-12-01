Accidente en Lomas de Casa Blanca cobra la vida de un motociclista en Querétaro

Accidente en Lomas de Casa Blanca cobra la vida de un motociclista en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 19:11:22
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Querétaro, Qro., 16 de octubre de 2026.- Un motociclista, perdió la vida, luego de sufrir un fuerte accidente, el cual se registró esta tarde, en una gasolinera ubicada en la avenida 4 de la colonia Lomas de Casa Blanca.

Ambos vehículos, pretendían ingresar a una gasolinera, sin embargo, la unidad pesada, al girar, se llevó al motociclista, quien se encontraba en el punto ciego del operador de la unidad, por lo que no pudo evitar la tragedia.

Al ocurrir el accidente, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento y a realizar la detención del operador de la unidad pesada.

Se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a la morgue.

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