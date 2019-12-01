Reporta la SSP Michoacán saldo blanco en noche de Reyes

Morelia, Michoacán, a 6 de enero 2026.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportaron saldo blanco tras la noche de Reyes en la ciudad capital del estado.

Al respecto se informó que fue con operativos viales, recorridos en unidades, así como presencia a pie en los diferentes mercados sobre ruedas, el auditorio municipal y centros comerciales, que los elementos de la Guardia Civil garantizaron la seguridad, paz y tranquilidad para que los Reyes Magos pudieran llegar a tiempo y con seguridad a los domicilios de los pequeños, haciendo realidad sus sueños y dejando sus juguetes junto a sus zapatos en el árbol de Navidad.

Durante la noche y madrugada, se vio el ir y venir de los Reyes Magos cargando los juguetes adquiridos en los diferentes puntos de la capital.

Los elementos de la Guardia Civil realizaron recorridos a pie junto a los Reyes para garantizar la seguridad de las compras de juguetes y evitar situaciones de riesgo para ellos y las personas que los ayudaban.

El operativo de seguridad continuará en la ciudad de Morelia el día de hoy, 6 de enero, debido a las compras que se realizarán en las diferentes panaderías de la tradicional rosca de Reyes, garantizando la seguridad de las familias.