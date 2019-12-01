Recuperan nueve vehículos con reporte de robo en Culiacán; no hay detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 08:51:44

Culiacán, Sinaloa, a 12 de agosto 2025.- Personal de seguridad estatal logró recuperar siete automóviles y dos motocicletas, todos con reporte de robo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, durante varios operativos terrestres, la Policía Estatal Preventiva localizó y aseguró vehículos de diversas marcas y modelos.

En una primera acción, en el fraccionamiento Portabelo Premium, los elementos estatales, ubicaron una camioneta SUV de la marca Range Rover, estacionada, al verificar su matrícula y registro, se comprobó que fue robada.

Mientras tanto, en la colonia del Valle, los elementos de la Estatal Preventiva, descubrieron que un sedán de la marca Toyota Camry, se encontraba abandonado, que igualmente contaba con reporte de robo.

En una zona diferente de la capital sinaloense, los uniformados encontraron en la colonia El Ranchito, una motocicleta marca Ventor, sin placas de circulación, por lo que al cotejar su número de serie, encontraron que esta cuenta con denuncia de robo.

De igual forma, en el conjunto habitacional de Montecarlo, observaron varias unidades estacionados en forma irregular en las áreas comunes, al verificar los datos de un Honda Civic, modelo 2023, un Jac línea Sei4, una vagoneta Peugeot línea Partner, una Nissan Frontier y una Honda CRV, descubrieron que todas las unidades son robadas.

Por último, en la zona de Huertos del Pedregal, ubicaron una motocicleta sin placas de circulación, la cual cuenta con reporte de robo en la capital del estado.

En ninguna de las acicones se logró la detención de algún sospechoso.