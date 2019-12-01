Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 13:20:31

Cartagena, Bolívar, Colombia. A 24 de noviembre de 2026.- Un grupo de asaltantes mantiene retenidas a 25 personas en un supermercado de Cartagena, Colombia, luego de un intento de robo a un vehículo blindado, informó este martes el presidente del país, Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el mandatario, inicialmente fueron tomadas como rehenes 30 personas, de las cuales cinco mujeres adultas mayores ya fueron liberadas.

El establecimiento permanece rodeado por fuerzas de seguridad, mientras en redes sociales circulan videos que muestran a hombres armados dentro del lugar y a las personas retenidas cerca de las ventanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la identidad de las personas retenidas ni cuántos asaltantes participan en el hecho.