Reconoce Harfuch que situación en Sinaloa no es la deseada, pero defiende estrategia de seguridad

Ciudad de México, a 12 de agosto 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch reconoció que la situación en el estado de Sinaloa nos la que el gobierno desea, pero defendió la estrategia empleada y destacó el reforzamiento en la materia por parte de las Fuerzas Armadas y al baja de homicidios en Culiacán.

Además, durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, el funcionario federal garantizó que el Gabinete de Seguridad federal acudirá permanentemente a esa entidad hasta que la situación se restablezca por completo.

"Sabemos que no es todavía la situación que queremos, pero vamos a estar de manera permanente yendo, como hemos estado yendo con el Gabinete de Seguridad por instrucciones de la Presidenta, hasta que la situación se restablezca por completo", agregó el secretario García Harfuch.

En ese sentido comentó que la estrategia de seguridad se mantendrá y señaló que con la misma se han incrementado las operaciones, las liberaciones y localizaciones de personas privadas de la libertad.