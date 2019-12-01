Privan de la vida a dos hombres al sur de Morelia, Michoacán 

Privan de la vida a dos hombres al sur de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 17:37:10
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Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, dos hombres, al parecer padre e hijo, fueron asesinados a balazos cuando viajaban sobre la carretera San Miguel del Monte-Tumbisca al sur de la capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido camino habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron volcada una camioneta y dentro de esta los cuerpos sin vida de dos personas.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos personas que presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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