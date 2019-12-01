A tiros ultiman a individuo en la colonia San Isidro Itzícuaro de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 15:46:04
Morelia, Michoacán, 22 de octubre del 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un individuo fue asesinado a balazos en calles de la colonia San Isidro Itzícuaro de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle 20 de noviembre habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron a un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

