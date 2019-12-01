Muere automovilista tras chocar en Morelia, Michoacán; hay dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 10:40:37

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar con su vehículo contra un árbol en el Libramiento Norte de esta ciudad, un hombre perdió la vida, en el percance otros dos individuos resultaron heridos.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones del AutoZone, en la colonia El Realito, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de

Protección Civil, estos últimos quienes al arribar auxiliaron a dos personas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de otro más.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.