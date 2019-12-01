Por abuso sexual de menores vinculan a proceso al ex futbolista Omar "N"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 09:24:09

Guadalajara, Jalisco, a 11 de octubre 2025.- El ex futbolista mexicano Omar “N”, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado a una menor, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Lo anterior lo confirmó José Juan Soltero, abogado de la víctima.

“Indudablemente hoy se hizo justicia, hoy hubo una declaración de vinculación a proceso por la probabilidad de que el acusado cometió el hecho que se le imputó esto quiere decir que la víctima ha probado que efectivamente fue sujeta, en grado probable, de que este hecho se cometió”, explicó el litigante.

Cabe señalar que el ex delantero del Club Deportivo Guadalajara enfrentará un juicio penal por crímenes presuntamente cometidos contra su hijastra.

Se dio a conocer que el equipo legal de la menor presentó en una audiencia de casi 12 horas, pruebas como un video de los actos, así como 42 capturas de pantalla y un examen pericial de abuso sexual.

El abogado de la demandante señaló que el caso del exjugador presenta agravantes como que los tocamientos e insinuaciones sexuales comenzaron antes de que la víctima cumpliera 12 años, por lo que el acusado podría alcanzar una pena de hasta diez años en caso de ser declarado culpable.

Omar “N”, de 44 años, fue capturado el pasado sábado 4 de octubre, en un operativo en el centro de Zapopan municipio del área conurbada de Guadalajara, después de una denuncia hecha por su pareja sentimental, en representación de su hija.