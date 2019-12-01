Hallan muerto en Culiacán a sobrino de Ismael Zambada, líder delincuencial mexicano recluido en EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 22:34:58

Culiacán, Sinaloa, 9 de febrero del 2026.- La persona localizada sin vida la noche del domingo 8 de febrero dentro de una camioneta en Culiacán, Sinaloa, fue identificada como Sergio Cazares Zambada, familiar directo de Ismael “El Mayo” Zambada García, líder criminal que actualmente se encuentra recluido en Estados Unidos.

La identificación fue realizada por familiares en el Servicio Médico Forense de la capital sinaloense, quienes confirmaron que se trataba del hijo de Águeda Zambada García, hermana del capo sinaloense. La víctima tenía 32 años de edad.

El cuerpo fue localizado dentro de la cajuela de una camioneta Ford Bronco color gris, abandonada sobre el acotamiento de la autopista Culiacán–Mazatlán, a unos 15 kilómetros de la ciudad, en las inmediaciones de la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Presentaba múltiples heridas producidas por arma de fuego y vestía ropa oscura.

De acuerdo con antecedentes periodísticos, Sergio Cazares Zambada había sido blanco de un ataque armado en 2012, cuando fue baleado a las afueras del establecimiento conocido como “Geisha”, en la colonia Jorge Almada, en el centro de Culiacán, hecho del que logró sobrevivir.

Las autoridades estatales y federales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y dar coin los responsables del homicidio.