Persecución y balacera entre delincuentes y policías de Álvaro Obregón, Michoacán, termina con choque y fuga de agresores armados

Persecución y balacera entre delincuentes y policías de Álvaro Obregón, Michoacán, termina con choque y fuga de agresores armados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 00:03:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Álvaro Obregón, Mich., a 13 de agosto de 2025.- La tarde del martes, un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de la Policía Municipal de Álvaro Obregón derivó en una persecución que finalizó con un vehículo estrellado contra un árbol y la huida de los sospechosos.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en un camino de terracería que conecta con la comunidad de Quirio, también conocida como Estación de Quirio. Los agresores, que viajaban a bordo de un Volkswagen Jetta negro, abrieron fuego contra los uniformados al encontrarse de frente con ellos.

Tras el intercambio de disparos, los sujetos intentaron escapar a gran velocidad; sin embargo, perdieron el control del automóvil y se impactaron contra un árbol a la orilla del camino. Inmediatamente, abandonaron el vehículo y se internaron a pie en un predio cercano, logrando evadir a las autoridades.

Afortunadamente, ninguno de los policías resultó herido. El automóvil fue asegurado en el lugar y puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Persecución y balacera entre delincuentes y policías de Álvaro Obregón, Michoacán, termina con choque y fuga de agresores armados
Secuestran a padre de familia en Uruapan, Michoacán: Se lo llevaron con todo y su auto
Rescatan militares a venezolano herido en enfrentamiento entre grupos armados en Tepalcatepec, Michoacán
Es detenido excandidadto del PT a la gubernatura de Guerrero por el delito de delincuencia organizada
Más información de la categoria
Secuestran a padre de familia en Uruapan, Michoacán: Se lo llevaron con todo y su auto
Es detenido excandidadto del PT a la gubernatura de Guerrero por el delito de delincuencia organizada
Presunto responsable del homicidio del periodista Armando Linares López, es vinculado a proceso
Celebra EEUU extradición de 26 líderes del crimen desde México: Lo anuncia como triunfo de Trump sobre cárteles mexicanos
Comentarios