Persecución y balacera entre delincuentes y policías de Álvaro Obregón, Michoacán, termina con choque y fuga de agresores armados

Álvaro Obregón, Mich., a 13 de agosto de 2025.- La tarde del martes, un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de la Policía Municipal de Álvaro Obregón derivó en una persecución que finalizó con un vehículo estrellado contra un árbol y la huida de los sospechosos.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en un camino de terracería que conecta con la comunidad de Quirio, también conocida como Estación de Quirio. Los agresores, que viajaban a bordo de un Volkswagen Jetta negro, abrieron fuego contra los uniformados al encontrarse de frente con ellos.

Tras el intercambio de disparos, los sujetos intentaron escapar a gran velocidad; sin embargo, perdieron el control del automóvil y se impactaron contra un árbol a la orilla del camino. Inmediatamente, abandonaron el vehículo y se internaron a pie en un predio cercano, logrando evadir a las autoridades.

Afortunadamente, ninguno de los policías resultó herido. El automóvil fue asegurado en el lugar y puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.