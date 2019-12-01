Grave un menor ciclista, quien fue atropellado en avenida de la Luz, Querétaro capital

Grave un menor ciclista, quien fue atropellado en avenida de la Luz, Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 08:40:36
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Querétaro, Querétaro, a 26 de septiembre 2026.- Un menor ciclista, resultó con heridas graves, luego de ser atropellado por una unidad de transporte público (Qrobus), sobre la avenida de la Luz, en la colonia Satélite.

El accidente ocurrió entre Cascada y Piedra, la noche de este viernes, cuando el menor, invadió el carril confinado, en donde circulaba la unidad de transporte público.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que, rápidamente, al lugar, se movilizaron paramédicos para brindar los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, se estabilizó al menor y posteriormente lo trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada por las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente.

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