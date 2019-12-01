Israel lanza ofensiva de "gran alcance" contra Teherán; continúa escalada de violencia en Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 22:51:27

Teherán, Irán, 5 de marzo del 2026.- Las fuerzas armadas de Israel informaron que realizaron una nueva ofensiva aérea de gran alcance contra objetivos vinculados al gobierno de Irán en la capital, Teherán, en medio de la escalada bélica que ya suma una semana de enfrentamientos.

De acuerdo con un comunicado militar, los bombardeos estuvieron dirigidos a instalaciones estratégicas relacionadas con el aparato gubernamental iraní, como parte de una serie de operaciones que continúan intensificándose en la región.

Medios estatales iraníes reportaron múltiples estallidos en distintos sectores de la ciudad. La televisora pública Islamic Republic of Iran Broadcasting señaló que las detonaciones se escucharon tanto en la zona oriental como en la occidental de la capital, mientras que la agencia informativa Fars News Agency también confirmó incidentes similares en varios puntos.

La ofensiva se desarrolla en el contexto del séptimo día de hostilidades entre Israel, Estados Unidos y Irán, luego de que Washington y el gobierno israelí iniciaran ataques coordinados contra territorio iraní el pasado fin de semana.

Según cifras difundidas por la Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos de Irán, el conflicto ha provocado hasta ahora la muerte de al menos mil 230 personas.