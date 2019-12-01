Intento de asalto de película en Bodega Aurrera de Tarímbaro; dos mujeres amedrentan con cuchillos a empleados y son neutralizadas por Ministeriales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 21:59:03

Morelia, Michoacán, 5 de marzo del 2026.- Dos mujeres resultaron lesionadas luego de un intento de asalto ocurrido en el municipio de Tarímbaro, donde presuntamente intentaron agredir con armas blancas a elementos de la Guardia Civil de Michoacán y a trabajadoras de una tienda Bodega Aurrera Express ubicada en el fraccionamiento Hacienda del Sol.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió la tarde de este jueves cuando las dos féminas ingresaron al establecimiento, localizado sobre el Boulevard Hacienda del Sol, donde presuntamente tomaron varios productos e intentaron salir sin pagarlos.

Empleados del negocio se percataron de la situación y solicitaron apoyo a los agentes estatales. Al llegar al sitio, los oficiales aseguraron a las sospechosas; sin embargo, luego de que devolvieran la mercancía, fueron dejadas en libertad y se retiraron del lugar.

Minutos después, las mismas mujeres regresaron al comercio y presuntamente amenazaron con objetos punzocortantes a algunos trabajadores, lo que motivó una nueva llamada de auxilio a las autoridades.

Cuando los policías arribaron nuevamente al establecimiento, las sospechosas habrían intentado agredirlos. Ante la situación, uno de los agentes accionó su arma de cargo en defensa propia.

Como resultado, una de las mujeres recibió un disparo en el abdomen, mientras que la otra resultó herida en un pie a causa de una esquirla. Ambas fueron atendidas tras el incidente.

Cabe destacar que el momento fue captado en video por un presunto cliente, material que de manera rápida se ha viralizado a través de las redes sociales, al mostrar el momento en el que sucedió todo.