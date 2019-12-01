Detonan vehículo con explosivos frente a comandancia en Luis Moya, Zacatecas; hay tres policías heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 21:45:29
Luis Moya, Zacatecas, 5 de marzo del 2026.- Un ataque atribuido a la delincuencia organizada se registró la tarde de este jueves contra la comandancia de policía del municipio de Luis Moya, luego de que presuntamente detonara un vehículo cargado con explosivos frente a las instalaciones.

La explosión provocó una fuerte onda expansiva que dejó como saldo tres elementos policiales lesionados, además de daños en algunas viviendas cercanas.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó el ataque a través de redes sociales y detalló que la agresión se realizó mediante un artefacto explosivo.

El funcionario señaló que los tres policías heridos se encuentran fuera de peligro, ya que presentaron lesiones menores y fueron trasladados a recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables habrían escapado con dirección al estado de Aguascalientes, por lo que autoridades zacatecanas solicitaron coordinación con las corporaciones de seguridad de esa entidad para intentar ubicar y detener a los malhechores.

