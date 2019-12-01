Hombre agrede brutalmente a adulto mayor y a su pareja tras discusión por un auto en Jardines del Bosque, Jalisco

Hombre agrede brutalmente a adulto mayor y a su pareja tras discusión por un auto en Jardines del Bosque, Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 21:48:06
Guadalajara, Jalisco, 5 de marzo de 2026.- Un hombre agredió brutalmente a un adulto mayor y a su pareja en la colonia Jardines del Bosque, en Jalisco, luego de que las víctimas le pidieran mover su automóvil, el cual se encontraba bloqueando la cochera de su vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, la discusión comenzó cuando el adulto mayor solicitó al sujeto retirar su vehículo para poder ingresar a su domicilio. Sin embargo, la petición derivó en un episodio de violencia en el que el agresor golpeó tanto al hombre como a su pareja.

Tras el incidente, autoridades lograron detener al presunto responsable, identificado como Erick “N”, en el cruce de las calles Rayón y Avenida de los Arcos.

Según información preliminar, el sujeto presuntamente se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente al momento de su detención.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal y esclarecer lo ocurrido.

