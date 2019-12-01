Nueva jornada violenta deja 9 muertos en Sinaloa; atacan a tiros a casino por segunda ocasión en días recientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 11:14:26

Culiacán, Sinaloa, 7 de enero del 2025.- Al menos nueve personas fueron asesinadas como consecuencia de diversos hechos violentos registrados durante el desarrollo del martes en el estado de Sinaloa.

Desde temprana hora, en la capital Culiacán, un casino situado en el sector Lomas de Culiacán fue atacado a balazos por segunda oportunidad en recientes días.

Momentos más tarde autoridades localizaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición a un costado del libramiento Mazatlán.

En otro hecho delictivo, dos sujetos fueron privados de la vida a balazos al interior de una taquería ubicada en la colonia Guadalupe de Culiacán; dicho ataque ocurrió a plena luz del día y provocó pánico entre las personas que se encontraban en el sitio.

En el municipio de Navolato, fue encontrado un hombre sin vida al interior de una tumba en construcción.

En la capital del estado, se registró en la colonia Buenos Aires, a donde acudieron servicios de emergencia y elementos policiales pero nada pudieron hacer; en la colonia Emiliano Zapata tres personas fueron atacadas a tiros y dos de ellas murieron en el lugar, en tanto que la otra persona resultó lesionada y fue trasladada a un nosocomio.

En Mazatlán, un hombre perdió la vida y uno más resultó herido tras ser víctimas de un ataque armado en la colonia Urías.