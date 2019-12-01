Normalistas preparan marcha rumbo a Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 16:23:44

Morelia, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- Alrededor de 200 normalistas bloquearon la salida a Pátzcuaro, a la altura de Xangari, debido a que de ahí partirán en una marcha rumbo a Palacio de Gobierno.

La manifestación la realizarán rumbo a la Calzada La Huerta y después continuarán por la Avenida Madero, hasta llegar al primer cuadro de la capital michoacana.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones y usar vías alternas, ya que hay cortes a la circulación.

Hasta el momento, se desconocen cuáles sean las peticiones de los normalistas.

Mientras se realiza dicha concentración, otro grupo de normalistas secuestró algunas camionetas de empresas privadas en la Tenencia Morelos, a la altura del Centro de Readaptación de Menores.