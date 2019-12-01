Líder estatal del PAN exige esclarecimiento de homicidios de alcaldes y empresarios de Michoacán; que la justicia no se selectiva 

Líder estatal del PAN exige esclarecimiento de homicidios de alcaldes y empresarios de Michoacán; que la justicia no se selectiva 
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 17:04:04
Morelia, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), exigió el esclarecimiento de asesinatos de alcaldes y empresarios michoacanos, reportados durante los últimos años en la entidad.

En rueda de prensa, el exlegislador federal pidió que la justicia no sea selectiva.

"Lo real es que la gente llega a un momento donde pierde la esperanza y está harta de los malos gobiernos de Morena y no ven reflejado nada en materia de seguridad, y lo correcto es que vean por todos por igual y no hay michoacanos de primera, ni michoacanos de segunda", expresó el panista, quien recordó que en el caso de Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, no tienen ningún dato extra sobre los responsables de su homicidio, hechos ocurridos el 3 de junio de 2024.

Respecto a las cifras proporcionadas por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, sobre la disminución de homicidios en la entidad en un porcentaje del 49 por ciento de septiembre a noviembre, Quintana Martínez dijo que permanecerán atentos a los resultados del Plan Michoacán.

"Tendremos que ver de dónde salen las cifras y estaremos muy puntuales viendo cómo se desarrolla esto; por supuesto que el PAN quiere un Michoacán en paz", expresó.

