Muere trailero en accidente en la de Occidente 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 12:14:46
Ecuandureo, Michoacán, a 6 de diciembre 2025.- El conducto de un tráiler perdió la vida al volcarse con su unidad en la autopista México-Guadalajara (Occidente) en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la altura del kilómetro 367 de la referida carretera, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional quienes al arribar encontraron un camión de carga volcado y el chofer sin vida.

Con base en lo anterior persona de la FGE tomó conocimiento de los hechos

