Con drones y coche bomba atacan base de policías comunitarios en Coahuayana, Michoacán: Reportan muertos y heridos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 12:36:34

Coahuayana, Mich., a 6 de diciembre de 2025.– Una fuerte explosión sacudió este sábado la base de la Policía Comunitaria de Coahuayana, donde de manera extraoficial se reporta el estallido de un carro bomba que habría sido utilizado como arma directa contra el cuartel de seguridad local. En el sitio se habla de personas fallecidas y lesionadas, aunque las autoridades aún no han emitido una cifra oficial.

Imágenes y videos captados por habitantes de la zona muestran columnas densas de humo elevándose sobre el poblado, así como llamas consumiendo al menos un vehículo dentro del perímetro comunitario.

De acuerdo con los primeros reportes, además del coche bomba, se habrían empleado drones con artefactos explosivos como parte del ataque, lo que eleva el nivel de violencia y la capacidad operativa de los agresores. La zona se mantiene bajo tensión y con presencia limitada de servicios de emergencia ante el temor de nuevas agresiones.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y el número exacto de lesionados, pero pobladores hablan de varias víctimas.

La población se mantiene alerta ante la gravedad del hecho, que revive el clima de violencia reciente en la región costa-sierra de Michoacán.