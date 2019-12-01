Frente frío provocará lluvias y bajas temperaturas intensas en gran parte del país

Frente frío provocará lluvias y bajas temperaturas intensas en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 11:18:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de diciembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío número 18  con características de estacionario, se extenderá sobre el norte y noreste del golfo de México.

Asimismo, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera continuará sobre el norte y noroeste del territorio nacional y ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte y occidente del país; así mismo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada; y vientos con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

 

Pronóstico de lluvias para hoy 06 de diciembre:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
    Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Sonora (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Pronóstico de temperaturas mínimas:

  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fiscalías acuerdan trazabilidad de armas y mejora en datos sobre delitos
Muere trailero en accidente en la de Occidente 
Conductor sufre un accidente sobre la carretera Celaya contra un tractor quedando prensado en su vehículo
Ultiman a balazos a un joven en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
En 2026 aumentará más de mil 462 mdp el presupuesto para seguridad y justicia
Analistas reducen pronóstico de crecimiento para México en 2025
Histórico relevo: Tammi Anguiano se convierte en la primera mujer en dirigir la Unidad Antisecuestros en Michoacán
El hombre que domó el secuestro en Michoacán recibe nuevo cargo: Rodrigo González Ramírez dirigirá la nueva caza nacional contra el delito desde la FGR
Comentarios