Frente frío provocará lluvias y bajas temperaturas intensas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 11:18:54

Ciudad de México, a 6 de diciembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío número 18 con características de estacionario, se extenderá sobre el norte y noreste del golfo de México.

Asimismo, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera continuará sobre el norte y noroeste del territorio nacional y ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte y occidente del país; así mismo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada; y vientos con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de lluvias para hoy 06 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Sonora (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Pronóstico de temperaturas mínimas: