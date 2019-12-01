Fiscalías acuerdan trazabilidad de armas y mejora en datos sobre delitos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 12:17:54

Ciudad de México, a 6 de diciembre 2025.- Por primera vez como titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos encabezó la LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), en la que instituciones del país acordaron fortalecer la coordinación para combatir la delincuencia, mejorar la calidad de la información criminal y avanzar en políticas comunes de procuración de justicia.

Durante el evento en la Ciudad de México, la fiscal general, destacó que estos encuentros deben realizarse de manera periódica, pues el intercambio de experiencias y avances es esencial para “erradicar la impunidad, fortalecer la investigación y avanzar en la judicialización”.

Cabe mencionar que entre los principales acuerdos, se encuentra la aprobación de la implementación nacional del Registro Criminal de Armas de Fuego, que será la primera pieza del Sistema Informático Nacional Interoperable.

Dicho registro permitirá fortalecer la trazabilidad de armas y apoyar las investigaciones y decisiones de política criminal y su operación estará a cargo de las Unidades de Análisis de Información o áreas equivalentes en cada entidad.

De igual forma, las instituciones reafirmaron su compromiso de continuar el intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal.