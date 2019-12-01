Muere motociclista en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 07:37:10

Morelia, Michoacán, 25 de enero del 2026.- A consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, un motociclista perdió la vida, hechos registrados en la avenida Acueducto en la colonia Chapultepec Norte de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de domingo que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron a una persona sin vida el cual ordenaba una lesión en la cabeza y cerca de él estaba una motociclet

Con base en lo anterior personal de la FGE se hizo cargo del levantamiento del cuerpo e indicó las investigaciones pertinentes.