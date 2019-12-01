Muere motociclista al accidentarse en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 07:27:19

Morelia, Michoacán, 19 de abril del 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al caer de su motocicleta, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la avenida Madero Poniente en su cruce con avenida Cointzio en esta ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes conformaron la muerte de un motociclista, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.