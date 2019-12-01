Caen dos de grupo delincuencial sinaloense en Mazatlán; les aseguran armamento pesado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 08:36:09

Mazatlán, Sinaloa, 19 de abril del 2026.— Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron a dos personas señaladas como presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, en su facción conocida como “Los Chapitos”.

La acción se llevó a cabo mediante la ejecución de órdenes de cateo en distintos puntos del municipio, como parte de operativos dirigidos a combatir a grupos delictivos en la región.

Durante el despliegue, las autoridades aseguraron armamento, entre el que destaca un fusil tipo Barrett, así como diversas cantidades de droga, granadas, equipo táctico y un vehículo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, que se encargará de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.