Caos en concierto de Bocelli en el Zócalo; derriban vallas por acceso tras formarse por horas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 08:09:36

Ciudad de México, 19 de abril del 2026.— El concierto del tenor Andrea Bocelli en el Zócalo capitalino, que reunió a miles de asistentes, registró momentos de tensión luego de que se produjera desorden en las inmediaciones de la plaza por gente que cayó en la desesperación por obtener un lugar en la presentación.

De acuerdo con reportes, el incidente ocurrió cuando algunas personas derribaron vallas metálicas instaladas para controlar el acceso al evento, organizado por una plataforma bancaria digital.

La situación se habría generado ante la inconformidad de asistentes a quienes se les negó la entrada, pese a haber permanecido formados desde temprana hora.

Testigos señalaron que varias personas llegaron desde antes de las 9:00 de la mañana para asegurar su ingreso, sin embargo, al acercarse la hora del concierto, que inició a las 19:00 horas, se restringió el acceso debido a la capacidad del lugar.

La caída de las vallas provocó empujones y desorden entre la multitud, lo que derivó en momentos de riesgo para los asistentes. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas.

El concierto se llevó a cabo con lleno total y concluyó alrededor de las 21:00 horas, mientras autoridades realizaban labores para restablecer el orden en la zona.