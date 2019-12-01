Muere hombre tras ser atropellado en Morelia, Michoacán

Muere hombre tras ser atropellado en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 07:38:59
Morelia, Michoacán, 26 de octubre del 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser atropellado por un auto-fantasma, un hombre perdió la vida, hechos registrados en el Periférico Paseo de la República de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue durante los últimos minutos del sábado que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la colonia Mirador del Punhuato, habían atropellado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron sin vida a una persona situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

