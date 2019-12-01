Detienen a dos mujeres por el robo de una bebé en hospital de Durango

Victoria de Durango, Durango, 26 de octubre del 2025.- La Fiscalía de Durango detuvo a Carla Daniela “R” y Anabel “R” por el robo de una recién nacida, identificada con las iniciales J.R.R., del Hospital Materno Infantil de la capital estatal, ocurrida el pasado 23 de octubre de 2025; ambas fueron recluidas en el Centro de Readaptación Social de la entidad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Carla Daniela, vestida con ropa quirúrgica y cubrebocas, ingresó por una escalera de emergencia al hospital portando una bolsa negra.

Con ayuda de Anabel, empleada de limpieza del nosocomio, obtuvo información sobre los horarios del área neonatal y la ubicación de la cuna de la menor, quien sería dada de alta ese mismo día.

Horas después, Carla Daniela sustrajo a la bebé y salió del hospital con ella envuelta en una sábana y dentro de una mochila.

Tras huir en taxi a su domicilio, mantuvo privada de la libertad a la menor, sin proporcionarle alimento ni medicamentos, e incluso le cortó el cabello para alterar su identidad.

Un día después, al enterarse de la detención de su cómplice, abandonó a la bebé en una bolsa en un jardín cercano a su vivienda.

Gracias a un reporte ciudadano al 911, la menor fue localizada y trasladada a un hospital, donde se confirmó que se encuentra estable y bajo observación médica.

