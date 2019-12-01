Fuego consume bodegas del Mercado Hidalgo en Celaya, Guanajuato

Fuego consume bodegas del Mercado Hidalgo en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 11:14:47
Celaya, Guanajuato, 15 de febrero del 2026.- Lentes, joyería, relojes, entre varios productos, fue la pérdida total de comerciantes del mercado Hidalgo tras el incendio en una bodega la madrugada de este domingo en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El suceso se dio a conocer alrededor de las 6 de la mañana de acuerdo a los primeros reportes 

Al sitio arribaron cuerpos de bomberos que sofocaron el fuego sin embargo, fueron muy avanzadas las llamas que consumieron el producto.

Siete cuartos en los que se guardan esta mercancía fueron envueltos en llamas por lo que hasta el momento se ignora el monto de la pérdida total de los afectados.

Hasta el momento se ignora si esta situación fue provocada, por lo que serán las autoridades de acuerdo al peritaje correspondiente que determinen las causas.

Noventa Grados
