Identifican a persona muerta, atropellada en la salida a Quiroga de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 11:45:25

Morelia, Michoacán, 15 de febrero del 2026.- Como José Antonio P., de 17 años, fue identificado el individuo que murió al ser atropellado la madrugada del sábado en esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue la madrugada del sábado que una persona perdió la vida al ser atropellada sobre la avenida Madero Poniente en las inmediaciones de la plaza de toros El Relicario.

Fue al continuar con las indagatorias del caso que el ahora occiso fue identificado por sus deudos como José Antonio P., de 17 años.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de dar con la identidad y paradero del responsable.