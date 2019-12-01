Identifican a persona muerta, atropellada en la salida a Quiroga de Morelia, Michoacán 

Identifican a persona muerta, atropellada en la salida a Quiroga de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 11:45:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 15 de febrero del 2026.- Como José Antonio P., de 17 años, fue identificado el individuo que murió al ser atropellado la madrugada del sábado en esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue la madrugada del sábado que una persona perdió la vida al ser atropellada sobre la avenida Madero Poniente en las inmediaciones de la plaza de toros El Relicario.

Fue al continuar con las indagatorias del caso que el ahora occiso fue identificado por sus deudos como José Antonio P., de 17 años.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de dar con la identidad y paradero del responsable.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Semar captura en Ecatepec a Iris “N.”, objetivo prioritario por extorsión
Aprehenden y vinculan a proceso a Esmeralda “N”, presunta vendedora de estupefacientes
Marinos aseguran camioneta abandonada con impacto de arma de fuego, estupefaciente y un casco balístico en Michoacán
Aprehenden a alias “El Güero Metralletas”, presunto homicida en Jacona, Michoacán 
Más información de la categoria
Semar captura en Ecatepec a Iris “N.”, objetivo prioritario por extorsión
Marinos aseguran camioneta abandonada con impacto de arma de fuego, estupefaciente y un casco balístico en Michoacán
Aprehenden a alias “El Güero Metralletas”, presunto homicida en Jacona, Michoacán 
Identifican a persona muerta, atropellada en la salida a Quiroga de Morelia, Michoacán 
Comentarios