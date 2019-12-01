Michoacán: Choque en la Morelia-Charo deja tres heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 12:10:06

Charo, Michoacán, a 11 de agosto 2025.- Un saldo de tres personas lesionadas y daños materiales fue el que dejó el choque entre una camioneta repartidora de agua y investigadas camión de pasajeros, hechos registrados en la carretera Morelia-Charo, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de La Goleta se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a tres personas que resultaron heridas.

Entre tanto personal de tránsito se hizo cargo de los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.