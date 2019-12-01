Michoacán: Choque en la Morelia-Charo deja tres heridos

Michoacán: Choque en la Morelia-Charo deja tres heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 12:10:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Charo, Michoacán, a 11 de agosto 2025.- Un saldo de tres personas lesionadas y daños materiales fue el que dejó el choque entre una camioneta repartidora de agua y investigadas camión de pasajeros, hechos registrados en la carretera Morelia-Charo, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de La Goleta se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a tres personas que resultaron heridas.

Entre tanto personal de tránsito se hizo cargo de los peritajes correspondientes para deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bombardean con drones base de la Policía en Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán: Es el segundo ataque en menos de una semana
Michoacán: Choque en la Morelia-Charo deja tres heridos
Dictan auto de formal prisión contra presunto responsable del homicidio de dos hombres, ocurrido en Coalcomán, Michoacán 
Resultados de la “Operación Frontera Norte” en seis estados
Más información de la categoria
Natanael Cano golpea a DJ en pleno Baja Beach Fest; luego regresa al escenario y presume sus nudillos
Bombardean con drones base de la Policía en Antúnez, municipio de Parácuaro, Michoacán: Es el segundo ataque en menos de una semana
Entregado a la FGE, elemento de la Policía Auxiliar por maltrato animal: Bedolla
Desmiente Gobierno de Uriangato masacre en cantina; solo una mujer quedó herida a pesar de la metralla
Comentarios