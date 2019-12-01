Michoacán cerró marzo con 60 víctimas de homicidio, expone Fiscal Torres Piña

Michoacán cerró marzo con 60 víctimas de homicidio, expone Fiscal Torres Piña
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 09:35:18
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Morelia, Michoacán, a 09 de abril del 2026.- El Fiscal general del estado (FGE), Carlos Torres Piña, expuso que Michoacán cerró el mes de marzo con un total de 60 víctimas de homicidio doloso en 45 eventos, lo que representa una diferencia de 46.42 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior; recalcó que se trata de una diferencia muy marcada en la disminución de este delito.

En conferencia de prensa, el Fiscal estatal detalló que marzo del año anterior cerró con  100 eventos de homicidio que dejaron 112 víctimas mortales, es decir, 55 eventos menos (diferencia del 55 por ciento). En este sentido, enfatizó que el promedio ha disminuido a menos de dos casos diarios.

Cabe destacar que en marzo del 2025 se tuvo un promedio diario de 3.61 víctimas, mientras que en periodo igual de este año el promedio fue de 1.93 víctimas.

Torres Piña expuso el la región con mayor número de víctimas fue Morelia con 21 víctimas; 18 en Zamora; 11 en Uruapan; cuatro en la región Apatzingán; dos en la región Lázaro Cárdenas; dos en la región Zitácuaro; una víctima en la región Coalcomán y una más en la región La Piedad.

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