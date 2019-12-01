Incendio consume bodega en el centro de CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 10:19:04

Ciudad de México, a 9 de abril 2026.- Un incendio consumió una bodega ubicada en la colonia Centro de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro comenzó alrededor de las 4:00 horas del 9 de abril en el número 8 de la calle Bolívar, entre 5 de Mayo y Tacuba, donde presuntamente una veladora habría originado las llamas.

Además, se dio a conocer que la bodega se encuentra en un edificio departamental, por lo que los residentes fueron evacuados de manera preventiva mientras elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaban las labores para contener el fuego.

Por su parte el jefe de los vulcanos, Manuel Pérez Cova, informó que las llamas fueron controladas en un par de horas sin daños mayores a la estructura.

“Informó que ya hemos extinguido el fuego e iniciamos con labores de remoción y enfriamiento en la zona”, publicó en su cuenta de X.