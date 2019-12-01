Detienen a presuntos homicidas del estilista Miguel de la Mora en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 10:39:10

Ciudad de México, 9 de abril del 2026.- Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a dos jóvenes señalados como presuntos responsables del asesinato del estilista Miguel de la Mora, ocurrido en septiembre de 2025 en la zona de Polanco.

El crimen se registró la noche del 29 de septiembre de 2025, cuando el estilista fue atacado a disparos sobre la avenida Presidente Masaryk, una de las vialidades más transitadas de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los detenidos son Ángel Jorel D. R., de 19 años, quien fue asegurado en la alcaldía Cuauhtémoc, y Kevin Anthony H. R., de 24 años, capturado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Ambos son investigados por homicidio calificado y fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de la Ciudad de México para continuar con el proceso judicial.

Las autoridades recordaron que en diciembre de 2025 ya había sido detenido José Eduardo N., de 29 años, quien presuntamente vigiló el domicilio del estilista antes del ataque y condujo el vehículo utilizado como apoyo para facilitar la fuga de los agresores.

La SSC aseguró que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y detener a todos los involucrados en el homicidio, para que el caso no quede impune.