Pareja de secretario del Ayuntamiento de Ocampo, presuntamente detrás de su homicidio, revela Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 09 de abril del 2026.- El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, descartó que el homicidio de Pedro Valencia Cerecero, Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, tuviera motivos políticos o vinculados a la delincuencia organizada, puntualizó que se trata de un hecho en el que su pareja habría buscado hacerse de recursos económicos o de obtener algún beneficio de la responsabilidad que él llevaba en el Ayuntamiento.

En conferencia de prensa, el Fiscal de Michoacán narró que el día primero de abril Valencia Cerecero habría sido privado de la libertad tras decirle a su familia que se dirigía al municipio de Maravatío, al día siguiente sus familiares recibieron llamadas para pedir rescate por 500 mil pesos, por lo que acudieron a interponer la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las labores de investigación permitieron reconocer las ubicación de los teléfonos desde donde se pedía el rescate, que procedían desde el estado de Querétaro y otras desde el propio municipio de Ocampo; la colaboración interinstitucional con la Fiscalía de Querétaro, permitió que el día 04 de abril se detuviera José Alonso “N” y Axel Diego “N”, por secuestro agravado; se les aseguraron equipos celulares vinculados con los hechos.

El día cinco de abril se cumplimentó la orden de aprehensión por secuestro agravado en contra de Francisco “N”, esto en el municipio de Ocampo. Apuntó que este habría sido quien programa, ejecuta el secuestro y también le habría quitado la vida al secretario del Ayuntamiento.

Torres Piña destacó que al realizar las investigaciones en las en los teléfonos móviles se dio seguimiento y localización del cuerpo sin vida el día 06 de abril en el municipio de Aporo, sin embargo, al realizar la necropsia se descubrió que Pedro Valencia habría sido asesinado desde el pasado 02 de abril, es decir, prácticamente desde el día que fue plagiado.