Órdenes de aprehensión federal y estatal contra Silvano, afirma gobernador Bedolla; creen escapó al extranjero

Morelia, Michoacán, a 09 de abril del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que hay órdenes de aprehensión en el orden federal y en el estatal contra el ex gobernador Silvano Aureoles Cornejo, luego de las investigaciones por malos manejos financieros y también por su participación en la irrupción en la comunidad indígena de Arantepacua en 2017, donde cuatro personas fueron asesinadas, uno de ellos menor de edad.

El mandatario estatal declaró en rueda de prensa que, se presume, el ex gobernador escapó con la primera orden de aprehensión que se giró en su contra, esto por el presunto fraude en la construcción de cuarteles de la Policía Michoacán por un monto de tres mil 600 millones de pesos; apuntó que se considera, escapó con ayuda de un grupo del crimen organizado.

“Si supiéramos, ya lo hubiéramos agarrado”, respondió a pregunta expresa de la prensa, además, destacó, lo que se sabe es que lo más probable es que esté fuera del país. Por ello, se solicitó girar ficha roja para lograr su identificación fuera del país.

Ramírez Bedolla aseguró que es prioritario dar con el paradero y detención de Aureoles Conejo, para hacer justicia al pueblo de Michoacán por el mal ejercicio de los recursos públicos, así como al pueblo de Arantepacua por la irrupción ilegal y homicidio de los comuneros por parte de las autoridades que aquel entonces estaban en el poder.