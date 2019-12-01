Menor resulta lesionado al ser atropellado por un camión en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 12:44:06

Zamora, Michoacán, 17 de diciembre del 2025.- La mañana de este miércoles un adolescente resultó con heridas lacerantes en un pie al ser arrollado por un camión pasajero, el conductor abandono la unidad informaron fuentes policiales.

Lo anterior fue minutos antes de las 09:00 horas en la Avenida Las Palmas esquina con Huelva, de la colonia Valencia Segunda Sección.

Al sitio llegaron paramédicos de Rescate quienes le brindaron los primeros auxilios al menor Lucio F., P., de 12 años de edad, vecino de la colonia El Valle, el cual fue trasladado a un nosocomio privado para su atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal aseguraron el camión de la marca Mercedes Benz de la Ruta Morada, con placas 432-490-N del Servicio Público, el cual fue enviado al corralón oficial y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.